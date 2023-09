Arco Vara: väikelinnade üüriturud edestavad tänavu Tallinna ja Tartut

«Väikelinnad on olnud viimastel aastatel atraktiivsed ka Eesti kinnisvarainvestorite silmis, mille juures piirkondlik elamufond on tehtud investeeringute tõttu veidi parendust saanud ning üüriturul on pakkumismaht suurenenud ja pakkumise struktuur paranenud, kus pakkumises on suurenenud just heas kuni väga heas seisukorras korterite hulk,» märkis Eliste värskes Arco Vara turuülevaates.