Analüüs ⟩ Aktsiaturgude pikaajaline väljavaade on jätkuvalt hea

Kuna Hiina majandus on nõrk, on Madissoni sõnul ka teistel tärkava turumajandusega riikidel taktikaliselt raske hoida kasvu, sest nad on seotud ühise kaubanduse ja kaubaturgudega. Hiina probleemide kõrval on USA majanduse mitmed näitajad osutunud oodatust tugevamaks. Kuna inflatsioon juulis taas kiirenes, andis see keskpankadele võimaluse intressimäärasid veelgi tõsta või hoida praegust kõrget taset kauem. Seetõttu saavutas USA kümneaastaste riigivõlakirjade tulumäär augusti lõpus viimase 15 aasta kõrgeima taseme.