GRAAFIKUD ⟩ Balti võrdlus: hinnad tanklates kui Ameerika mägedel

Kampaaniaga soovib Terminal juhtida tähelepanu mootorikütuste jaeturule, mis on ettevõtte sõnul muutunud enneolematult passiivseks seoses kütuseturul toimuva pettusega. Nimelt teatasid keskkriminaalpolitsei ja keskkonnaamet tänavu juunis, et uurivad alustatud kriminaalmenetluse käigus, kas AS Olerex on esitanud maksu- ja tolliametile teadlikult valeandmeid, eesmärgiga vabaneda vedelkütuse seadusest tulenevast biokütuse nõude täitmisest.