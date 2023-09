EUROOPA ON HÄDAS ⟩ Euro väärtus kukub kaheksandat nädalat järjest

Euro on alates juuli keskpaigast odavnenud dollari vastu enam kui 5 protsenti ja kaupleb praegu 1,07 dollari tasemel. Euroopa ühisraha nõrgenemist seostatakse eeskätt euroalal valitseva ebakindlusega, kuna turgudel on tõsised kahtlusi, kas Euroopa Keskpank (EKP) tõstab oma järgmisel nädalal toimuval istungil intressimäärasid või mitte. Investorid kardavad, et euroalalt tulenevad negatiivsed majandusnäitajad võivad panna EKPd intressitõusust loobuma.

Kui USAs on USA Föderaalreservi (FED) seadnud baasintressid 5–5,25 protsendile, siis EKP hoiuseintress on praegu 3,75 protsendil. Seejuures teatasid Ühendriigid äsja töötute taotluste arvu ootamatust langusest, mis tõenäoliselt julgustab FEDi intressimäärasid kauem kõrgel hoidma. Investorite jaoks suurendab see aga dollari atraktiivsust. Euroopast tulid eile seevastu andmed, et euroala traditsioonilise kasvumootori Saksamaa tööstustoodang langes juulis kolmandat kuud järjest.