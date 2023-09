«Loote alkoholisündroomi iseloomustavad kasvupeetus, psühhomotoorsed häired ja tihti ka spetsiifilised tunnused näopiirkonnas. Alkoholisündroom on üheks sünnidefektide ja vaimse alaarengu põhjuseks,» selgitas Ida-Tallinna Keskhaigla ämmaemand Mariliis Priilinn. Tema sõnul on väga oluline loote alkoholisündroomist ja selle ennetamisest avalikult rohkem rääkida. «Kõige olulisem on ennetus – kui tulevasel emal on olnud varasem sõltuvusprobleem, mis väljendub liigses alkoholi tarvitamises, peaks proovima seda enne rasedaks jäämist ravida,» rääkis ta.