Ekspress Grupi finantsjuht siirdus Bolti. «Tahan olla osaline ettevõtte börsile viimisel»

Signe Kukini sõnul on Bolt kiiresti kasvanud ja väga ambitsioonikate plaanidega ettevõte. «Mind motiveeris Boltiga liitumisel nii selle rahvusvahelisus kui ka võimalus olla osaline ettevõtte aktsiate börsile viimisel. Usun, et minu varasem rahvusvahelistes börsiettevõtetes töötamise kogemus on heaks toeks ettevõtte finantsvaldkonna arengusse,» ütles ta.