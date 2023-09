Vitsur: riskid hinnatõusu kiirenemiseks ei ole kadunud

Vitsur märkis aga, et kahjuks saab rääkida inflatsiooni alanemisest kahe aasta madalaimale tasemele ainult võrdluses eelmise aasta sama kuuga. «Paraku oli aga hinnatõus möödunud aasta augustis viimase aja kõrgeim, tervelt 24,8 protsenti, sama aasta juulis aga 22,8 ehk 2 protsendipunkti väiksem. Sellest siis ka mulje, et on tegu kahe aasta madalaima inflatsiooni tasemega. Paraku on see vaid baasiefektist põhjustatud mulje, sest kahe aastaga kallinesid hinnad meil augustis 29,4 protsenti ja juulis 29,2 protsenti,» tõi ekspert välja.