Rubla senised päästmiskatsed nurjusid, nüüd ujutab keskpank Vene rahaturu miljardite dollaritega üle

Täna maksis dollar 98,5 ja euro 105 rubla. Seega on rubla kurss peaaegu tagasi augusti keskpaiga madalal tasemel, mis sundis Venemaa keskpanka tõstma järsult intressimäärasid 3,5 protsendi võrra 12 protsendile. Ehkki analüütikud ja ka venelased ise ei uskunud, et kiiresti väärtust kaotanud rubla selle aasta jooksul nimetamisväärselt toibub, siis 6 protsendi võrra suutsid kõrgemad intressid rubla kurssi dollari suhtes siiski kergitada. Tänaseks on aga pea kogu rubla tõus taandunud.