Utilitas: Elwindi hoonestusloa taotlus Sõrve meretuuleepargi rajamiseks on õigusvastane

Endise ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri kriitika puudutab Eesti ja Läti ühist meretuulepargiprojekti Elwind. «Nende hoonestusloa taotluse alusel ei saa hoonestusloa menetlust algatada, kuna samale alale on Utilitas Wind varasemalt esitanud Sõrve hoonestusloa taotluse,» kirjutab Tammist, lisades, et riigil ei ole täiendava konkureeriva taotluse esitamise õigust veeseaduse ega ehitusseadustiku mõttes.

Utilitas Wind juhatuse liige selgitab, et riigil on ehitusseadustiku kohaselt võimalik esitada meretuulepargi hoonestusloa taotlus üksnes alale, millele ei ole hoonestusloa taotlust veel esitatud. Samas, isegi kui riik saaks esitada täiendava hoonestusloa taotluse ja isegi kui menetleda Sõrve ja Elwindi taotlusi konkureerivate hoonestusloa taotlustena, ei saa Tammisti sõnul riigi taotlust võrdlemisel automaatselt eelistada. «Mingit tähendust ei oma siinkohal, et mereala kuulub riigile,» toonitas ta.

Äraspidine on Tammisti sõnul väita, et riik võib samal eesmärgil omakorda ehitusseadustiku piiridest mööda minna. «Utilitas Windil on subjektiivne õigus nõuda, et tema Sõrve hoonestusloa taotlust menetletaks kehtiva õiguse kohaselt, mis võib tähendada konkureerimist teiste eraarendajatega hoonestusloa menetluse algatamise nimel, aga ei võimalda riigipoolselt täiendava, veel vähem eelistatud või välistava hoonestusloa taotluse esitamist,» rõhutas ta.

Nendel põhjustel ei ole Tammisti sõnul ka Elwindi projekt praeguses asukohas õiguslikult realiseeritav. Samuti ei saa tema hinnangul Elwindi projekt tänase realistliku ajakava järgi panustada 2030. aasta taastuvelektri eesmärkidesse.