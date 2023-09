Täna on ülemaailmne puhta õhu päev: vaata, kui puhas on õhk sinu kodutänaval

DPD Eesti anduritega kogutud andmed on avalikud ja kõikidele tasuta kasutamiseks. Õhukvaliteeti saab reaalajas jälgida interaktiivse veebikaardi kaudu.

Andmeid kogutakse otse linnaliikluses

DPD Eesti paigaldas 32 kaubiku katusele mõõtmisandurid, mis koguvad õhukvaliteedi andmeid pakkide tarnete ajal üle kogu Tallinna. Andurid paigaldati ka kuuele Tallinna pakiautomaadile, mis koguvad andmeid ööpäevaringselt. Uudsed lasertehnoloogiaga andurid mõõdavad kõige kriitilisemat tervist mõjutavat tegurit (PM2,5), mis tekivad eelkõige kütuste põletamisel. Need võivad kopsudesse või vereringesse sattudes olla kahjulikud, eriti kroonilise hingamisteede või südame-veresoonkonna haigusega isikutele.

«Teada on, et Tallinnas on suurimaks probleemiks liiklussaaste ning õhukvaliteet on oluliselt halvem suurte teede läheduses. See teave põhineb eeskätt õhusaaste hajumismudelitel, mida on valideeritud mõõtejaamade andmete alusel, ning mis sai antud programmi raames kinnitust ka DPD mõõtmisandmetega,» selgitas Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu professor Hans Orru.

Orru sõnul on DPD kogutud õhukvaliteedi andmete suurim väärtus see, et neid andmeid kogutakse väga erinevatest kohtadest ja otse linnatänaval. «Need on kohad, kus inimesed viibivad ja regulaarselt hingavad, mistõttu on oluline just seal õhukvaliteeti mõõta ja vajadusel muutusi liikluse planeerimisel teha, et transpordist tingitud saastet vähendada. Väga tore on näha, et ka ettevõtted tunnevad muret õhukvaliteedi pärast ja mõtlevad, kuidas seda parandada,» tõi Orru välja.

Ligi 99 protsenti maailma rahvastikust hingab saastunud õhku

ÜRO keskkonnaprogrammi andmetel hingab ligi 99 protsenti maailma rahvastikust saastunud õhku, mis ilmestab, et see on tänapäeva kõige olulisem terviserisk. Seetõttu on DPD asunud koguma reaalajas õhukvaliteedi andmeid enam kui 28 Euroopa suurlinnas ning pakub oma võrgustikku selleks, et tõhusalt planeerida ja arendada andmepõhiseid algatusi ning leida ennetavaid lahendusi õhukvaliteedi parandamiseks.