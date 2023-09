Tõrs tõi välja, et 2023. aasta esimesel poolaastal maksid pangad hoiustajatele kolm korda vähem kui 2009. aasta I poolaastal, kusjuures intressi keskkond on sarnane. Põhjusena nähakse seda, et pangad ei maksa arvelduskonto jääkidele intressi. Lahendusena nähakse seda, et pangad saaksid pakkuda kõrgemaid intresse ka nõudmiseni hoiustele.