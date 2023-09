INTERVJUU ⟩ LHV juht: Eesti Panga blogivõrdlus käib täiesti teise keskkonna kohta

Euroopa Keskpanga otsejärelevalve alla liikudes on meil pooleli ühekordne esmakordne laenuportfelli täisanalüüs, et millised on riskid. Me ei usu, et see peaks suuri muutusi kaasa tooma. Portfell tundub korras ja hea.

See on võtnud väga palju energiat. Meil on kevadest majas 15-20 väliskonsultanti ja nad on vaadanud kõiki laenuprojekte alates memodest kuni lepinguteni. Kuna sellega on seotud laenumeeskond, siis see on jätnud oma jälje laenude väljastamisele. See ühekordne harjutus peaks üsna varsti läbi saama. Aga ega kasvuambitsioonid kuidagi väiksemaks pole jäänud.

Kas pank on laenutingimusi karmistanud?

Vastupidi. Kui vaadata laenumarginaalide muutust, siis kodulaenude puhul on viimase pooleteist aasta jooksul langenud rohkem kui veerandi võrra. Ettevõtete lanunmarginaal on natuke kõikuvam, kuid pigem sama. Me tahame laenu anda ja anname seda sama loogika alusel nagu kogu aeg.

Kuigi LHV pangal Inglismaal oodatakse nüüd sellel aastal oluliselt suuremat kasumit, on see grupi vaates ikka väga väike. Mis on pikem plaan, millal võiks LHV laenuportfell seal jõuda 500 miljoni euroni?