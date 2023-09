Kallas: järgmiseks tuleb Elektrilevi Eesti Energiast eraldada

Peaminister rääkis valitsuse pressikonverentsil, et tegelikult ei oleks üldse tohtinud Elektrilevist inimesi ega varasid ära kantida. See, et Elektrilevi saab tagasi pea kõik elektrivõrgu toetavad funktsioonid, on Kallase sõnul ülipositiivne.

«Nii saab riigi vaatest suurema kindluse, et Elektrilevil on olemas kõik ressursid, mis on vajalikud võrguteenuse osutamiseks ning kvaliteedi tagamiseks ja selle parandamiseks,» rõhutas peaminister, lisades, et seeläbi on tagatud ettevõtte parem hakkamasaamine tormide, kriiside ja katkestuste likvideerimisega. Seejuures toonitas Kallas, et ka Elektrilevi sõltumatus Eesti Energiast kui ühest turuosalisest on paremini tagatud.

Eesti Energia kontsernis alustas 2021. aasta 1. jaanuarist tegevust teenusettevõte Enefit Connect, mis hakkas haldama elektrivõrke ja suurt osa Eesti tänavavalgustusvõrgust. Ettevõte ehitab ka internetivõrku ning arendab elektriautode laadimisvõrku. Elektrilevi jäi selle tulemusel pakkuma ainult riigi reguleeritud elektri jaotusvõrguteenust.

Kolmapäeval teatas Eesti Energia, et alates 2024. aasta algusest hakkavad Elektrilevi struktuuri taas kuuluma kõik elektrivõrgu juhtimise ja haldusega seotud toetavad funktsioonid ning operatiivjuhtimine ja klienditeenindus. Elektrilevis hakkab seeläbi taas töötama enam kui 700 inimest.

Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm märkis, et viimased kaks ja pool aastat on analüüsitud Elektrilevi tegevust ja efektiivsust, sealjuures ka kliendi rahulolu teenusega. «Analüüsi käigus jõudsime tulemusele, et kaks ja pool aastat tagasi tehtud muudatus, millest loodeti sünergiat ja efektiivsust, ei ole täielikult realiseerunud. Elektrilevi ja Enefit Connecti strateegilised suunad on praeguseks siiski piisavalt erinevad sünergia tekkimiseks ning kuna muudatus ei toonud ka oodatud kulude kokkuhoidu, siis otsustati Elektrilevisse tuua tagasi pea kõik toetavad funktsioonid,» põhjendas ta.

Ühtlasi kinnitas Elektrilevi nõukogu ettevõtte tegevuskava ja pikendas juhatuse esimehe ja juhatuse volitusi järgmiseks kolmeks aastaks. Elektrilevi juhatus jätkab viieliikmelisena, sinna kuuluvad Mihkel Härm, Kristi Ojakäär, Rasmus Armas, Rudolf Penu, Ardi Ratassepp.