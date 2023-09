Briti mainekonsultant Ukraina sõja mõjudest: sõpradele ütlen, et Eesti on täna vist üks turvalisimaid riike

On põnev, kuidas Eesti riik ja valitsus on oma sõnumites ja kommunikatsioonis väga selgesõnaline. Kasvõi e-residentsuse näitel pakub riik välisettevõtjatele väga selget toodet ja väärtuspakkumist. Ma olen töötanud ja tutvunud paljude ettevõtetega, kellel on briljantne idee või toode, aga puudub lihtne ja arusaadav väärtuspakkumine. Sama on ka kommunikatsiooniga – hindan sõnumites tõhusust ja selget eesmärki. Väga tihti ei mõista ettevõtted ja organisatsioonid oma sihtauditooriumit või romantiseerivad seda kuidagi üle. E-residentsus, aga ka Eesti valitsus laiemalt pingutab selle nimel, et mõista oma välisauditooriumi ning anda oma sõnumitele selge eesmärk. See on märk enesekindlusest, sest kui vaatame maailma juhtivaid brände, näiteks LVMH grupi kaubamärgid (nt Louis Vuitton, Christian Dior, Moët & Chandon jt.) või Apple – nende sõnumiseade pole üleliia filigraanne, vaid pigem lihtne, universaalne ja otsekohene. Seevastu on palju muid kaubamärke, mis vähest enesekindlust kompenseerivad üleliia keeruliste sõnumitega.