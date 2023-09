Aleksandr ostis laupäeval, 2. septembril Stroomi Maximast kaks punast ahvenat. «Koju jõudes avastasin, et mõlema kala sees on ussid. Kirjutasin Maxima klienditoele, kust tuli automaatvastus, et nad töötavad vaid esmaspäevast reedeni,» rääkis Aleksandr.