Otselendude vähenemine annab tunda, augustis Tallinna lennujaama reisijate arv langes

Augustis lendas Tallinna lennujaamast regulaarliinidel 15 lennufirmat, lennutades reisijaid 32 sihtkohta. Kõige rohkem otselende on airBalticu lennugraafikus, mis lendas 16 sihtkohta.

14. augustiga alanud nädalal püstitati ka tänavune nädala reisijate rekord – 66 679 reisijat. Alates aasta algusest on lennujaama läbinud 1,96 miljonit reisijat, mida on 10 protsenti ehk 184 000 reisijat rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil.

Augustis tehti Tallinna lennujaamas 3543 lennuoperatsiooni ehk keskmiselt 114 saabumist ja väljumist päevas. Väljuvate lendude tipptunnid on valdavalt varahommikul, kõige tihedamad olid esmaspäeva ja reede hommikud, kui kella 7–8 vahel väljus 7 lendu, kokku ca 750 reisijaga.

Tallinna lennujaama juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul hakkab odavlennufirmade ja klassikaliste vedajate piletihind ühtlustuma – ka klassikalised lennufirmad pakuvad soodsaid, ilma lisateenusteta pileteid. «See omakorda tähendab, et lennupiletit ostes peab reisija pöörama suuremat tähelepanu sellele, mis teenuseid lennupilet sisaldab. Hiljuti näiteks muutis oma hinnastamist Finnair, mis tähendab, et kõige taskukohasema piletiga lennates saab nüüd pardale kaasa võtta vaid arvutikoti.»

Enne reisi tuleks üle kontrollida, mida ostetud lennupilet sisaldab ehk kui suur pagas on hinnas, kas reisidokumendid on korras (näiteks Inglismaale ei saa ID-kaardiga, vaid passiga), kas lemmiklooma puur vastab nõuetele, millised piirangud on kehtestanud sihtriik jne. Korralikult ette valmistades kulgeb reis ladusamalt.