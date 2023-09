A1000 Marketi analüüs: tegelikult moodustas koolikauba hinnatõusust poole poe juurdehindlus

A1000 Marketi juhi Tarmo Lauringu sõnul tarnivad erinevatele kettidele koolikaupu suures plaanis kas samad maaletoojad või on üldised sisseostuhinnad ja nende muutused kettidele tegelikult sarnased. «Kindlasti pole nii, et suuremad ketid ostavad väikestest kallimalt sisse, pigem ikka vastupidi,» ütles Lauring.

«Meie analüüs näitab, et tänavu sügisel tõusid koolikaupade sisseostuhinnad võrreldes 2022. aastaga keskmiselt 10,6 protsenti. Kui Swedbanki võrdluses kallines ka odavaim koolikaupade ostukorv mullusega 21,5 protsenti, siis tähendab see, et poed panid sisendhinna tõusule lisaks veel poole otsa,» ütles Lauring.

«Meie ostuosakonna analüüsi kohaselt jäi poolte koolikaupade sisseostuhind mullusega samale tasemele – näiteks joonestustarvikute ning värvipliiatsite puhul. Kõige rohkem tõusis meie jaoks paberitoodete sisseostuhind – keskmiselt 32%. Täpsemalt näiteks vihikutel 21,4%, joonistusplokkidel 23% ja jõupaberist ümbrispaberil 75 protsenti,» ütles Lauring.

«A1000 Marketi koolitarvete keskmine väljamüügihind oli mullusega võrreldes 7,8 protsenti kõrgem – osa kaupa oli veel eelmisest aastast laos sees ja sellepärast tuli ka hinnatõus riiulil võrreldes sisseostuhindadega väiksem,» selgitas Lauring.

«Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp ütles välja selle, mida valdkonna inimesed juba enam kui aasta on teadnud – toidukaupluste keskmine juurdehindlus on tõusnud juba 40 protsendini ja isegi kõrgemaks. Kooliasjade ostmine on praegu möödapääsmatu, aga kahjuks ka kõige kallim aeg, sest hooajakaupadele pannakse kõige rohkem otsa. Vaadake näiteks suvekaupade või aiatööriistade praeguseid 40-70 protsenti allahindlusi. Ükski kaupmees ei müü läbivalt midagi alla omahinna, ehk see näitab, et hooaja alguses pandi otsa 50-100 protsenti,» lisas A1000 Marketi juht.