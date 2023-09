Kas eestlaste pensionipõlv hakkab viimaks liikuma kuldsete aastate poole?

Vaadates Eesti pensionäride tänast seisu, rahvastiku demograafilist hetkeolukorda ja tulevikuprognoosi on selge, et praegusel kursil jätkates ei jõua Eesti pensionärid iseenesest Euroopa keskmisele järgi.

Madal sündimus ja tõusvad sotsiaalsed kulutused kujundavad meie tänaste noorte ja tulevaste pensionäride elujärku. II samba reformijate sõnad, et lastest võiksid saada pensionisambad, tundub moraalselt vale, eriti arvestades, kui paljud meie inimesed juba praegu majanduslikku ebakindlust tunnevad. Lahendus on parem valmistumine.

Rahandusministeeriumi andmed näitavad, et kõige madalamat pensioni hakkavad saama enne 1983. aastat sündinud inimesed, kes ei liitunud II sambaga. Sama kehtib sambast lahkunute kohta - sarnase profiili ehk sissetuleku, vanuse ja tööstaaži korral on II sambast raha väljavõtnud inimeste pensionid madalamad võrreldes nendega, kes jätkavad II sambas kogumist. Ühelt poolt loodeti, et need, kes sambast lahkusid investeerivad ja koguvad ise tulevikuks, kuid nüüdseks on selge, et paljudel läks raha siiski tarbimisse.