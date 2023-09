Eesti Pank: pangad maksavad hoiustajatele kolm korda vähem kui 2009.aastal

Kasumlikud pangad on majanduse rahastamise ja seega majanduse toimimise seisukohalt olulised, kuna nii on tagatud laenude kättesaadavus nii headel kui ka raskematel aegadel. Kui pangad on tugevalt kapitaliseeritud ja neil on hea võime tulu teenida, saavad nad ka majanduslanguse perioodidel laenukahjumite katmisega paremini hakkama ning neil on võimekus rasketel aegadel inimestele ja ettevõtetele laenu anda. Euroopa Liidus peetakse pankade väikest kasumlikkust üheks majandust ohustavaks teguriks. Põhjus on seesama, et pangad ei pruugi olla võimelised rasketel aegadel laenukahjumitega toime tulla ja laene pakkuda. Üheks erandiks on Põhja-Euroopa, kus pankade kasumlikkus on eelkõige tänu kulu efektiivsusele võrreldaval tasemel väljaspool Euroopa Liitu asuvate arenenud riikide pankadega. Nii on näiteks Eesti pankade kasum varadesse viimasel kümnel aastal olnud euroala üks suuremaid, kuid arenenud riikide maailmas tugev keskmine. Lisaks sõltub panga kasumlikkus ka intressimäärade üldisest tasemest, näiteks viimased neli aastat on Eesti pankade kasumi osakaal varadest olnud madalate intressimäärade tõttu ajaloolisest keskmisest veidi väiksem.