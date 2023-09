Kohus ei tuvastanud RIK-i ametnike tegevuses kuritegusid

Väga lihtsustatult on hankemenetluses edukas see, kes pakub tingimustele vastava, sobivaima ja parimate parameetritega eseme parima hinnaga. Pakkumusi läbi vaatava ja edukaima välja selgitava komisjoni töö on suuresti tehniline ehk kontrollitakse pakkumuses oleva toote vastavust tingimustele ja lähtutakse hindamiskriteeriumist ehk näiteks soodsaim hind või parim kvaliteedi-hinna suhe, mis on varem fikseeritud ja pakkujatele teatavaks tehtud. Järelikult on hangete puhul rõhuasetus hoopis sellel, millised tingimused hankesse pannakse. Süüdistusest ei selgu, millised olid need tingimused, mis siis pidid soodustama Green IT OÜ ja AS-i Atea edu hangetel ja üldistatud etteheited ei ole selleks piisavad.