LHV UUS PROGNOOS ⟩ Laenukahjumid on ebaloomulikult madalal tasemel, kasum tuleb kõvasti suurem

Krediidiportfelli kvaliteet on olnud väga tugev ning laenukahjumite tase ebaloomulikult madal. Sellele on osaliselt kaasa aidanud kõrge hinnatõus, mis on viimaste kuude jooksul järsult vähenenud.

«Pärast kümmet aastat kestnud keskpankade nullintressimäärade poliitikat on finantsturud liikunud tagasi oma ajaloolise keskmise poole ja rahal on, piltlikult väljendades, tekkinud taas hind. Ehkki pikaajalisest anomaaliast eemaldumine ei ole lihtne, on see aluseks optimaalsemale ja jätkusuutlikumale majandusstruktuurile,» kommenteeris LHV Groupi juht Madis Toomaselu. «LHV on vastuolulises majandusolukorras suutnud äri kasvatada ning kuivõrd tõusvate intressimäärade tsüklis on varade tulu kasvanud kohustuste kulust kiiremini, on tulemused senist finantsplaani edestamas. Langevate intressimäärade korral oleks tulemus vastupidine. Eesti majanduses tehtavad investeeringud on paljuski finantseeritud pankade poolt. Vähearendatud kapitaliturud ei ole pakkunud piisavat konkurentsi. Seetõttu on kriitiliselt oluline tugevate ja hästi kapitaliseeritud pankade olemasolu.»