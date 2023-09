Californias asuv Mozilla Foundation analüüsis 25 automarki ja tõdes, et ükski neist ei vasta täielikult nende andmekaitse standarditele ning et ükski teine tootekategooria ei ole kunagi saanud nii halba hinnangut.

«Kaasaegsed autod on privaatsuse õudusunenägu ajal, mil autotootjad on uhkeldanud sellega, et nende autod on arvutid ratastel,» ütles Mozilla, mis on kõige paremini tuntud oma Firefoxi veebibrauseri poolest.