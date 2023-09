Inflatsioon vähendab nõudlust ⟩ Euroopa luksuskaupade aktsiad said suure löögi

See on uus tagasilöök sektorile, mis on viimastel nädalatel olnud surve all, kuna Hiina, mis moodustab umbes viiendiku sektori tuludest, on jätkuvalt mures majanduse aeglustumise pärast. See lisandub müügibuumi tagasipöördumisele, mil majandused väljusid pandeemiast, kuna ostjad ostsid madalate intressimäärade ja säästude abil kalleid kaupu.