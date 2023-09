Vestager pani maha EL-i konkurentsivoliniku ametikoha

Komisjoni asepresident Vestager teatas X-is, endises Twitteris, et võtab ajutise puhkuse, kuna kandideerib ametlikult Euroopa Investeerimispanga (EIB) presidendiks.

EL-i eeskirjade kohaselt tähendab see, et ta peab oma kohustustest komisjonis loobuma, kuni EIB uus juht on nimetatud.