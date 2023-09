Maailma suurim krüptobörs toetab Eesti filmi ja jagab publikule krüptoraha

Binance’i Eesti esindaja Polina Brottieri sõnul on see teadaolevalt esimene kord ajaloos, kui kinokülastajate vahel läheb loosi krüptoraha. «Binance’i moto käib filmi pealkirjaga hästi kokku – usume, et kõigil peaks olema vabadus teenida, hoida ja kasutada oma raha vabalt ja piiranguteta. Meil on hea meel maailmas ainulaadse ja innovaatilise koostöö üle Eesti filmiga. Loodetavasti leiab film sooja vastuvõtu ka teistes riikides, sest ka web3-tehnoloogiatel põhinev uus finantssüsteem on globaalne.»