Äri kuivab kokku: trükikoda koondab töötajaid

Kroonpressi juhi Andres Kulli sõnul puudutab tootmismahtude vähenemine eelkõige ajakirjade trükkimist ning see trend on olnud valdav juba 2010. aastate keskpaigast saati.

«Praegused sisendhinnad on varasemast märgatavalt kõrgemad, samuti on seoses Euroopa Keskpanga intressitõusuga muutunud meie põhiturgudel Norras ja Rootsis kohalik valuuta odavamaks ja seetõttu on raskem sinna müüa,» selgitas Kull.