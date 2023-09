Kui palju inimesi maailmas on krüptorahaga saanud miljardäriks?

Neist kuuel on üle miljardi dollari (ligi 930 000 000 euro) väärtuses bitcoin'i, kirjutab USA väljaanne CNBC.

Aruande järgi on erinevaid krüptorahasid 425 miljonil inimesel maailmas. Raportist selgub, et 18–25 aasta vanustel inimestel on krüptovarasid rohkem kui pooltel.