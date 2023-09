Eesti Energia toob Elektrilevi ja Enefit Connecti tagasi ühise mütsi alla

Alates 2024. aasta esimesest kuupäevast hakkavad Elektrilevi struktuuri kuuluma kõik elektrivõrgu juhtimise ja haldusega seotud toetavad funktsioonid ning operatiivjuhtimine ja klienditeenindus. Seni on nende teenuste peamiseks partneriks olnud Eesti Energia ja Eesti Energia tütarettevõte Enefit Connect. Muudatuste käigus liiguvad vastavad üksused Elektrilevisse. Ettevõttest saab sellega tööandja enam kui 700 töötajale.

«Elektrilevi restruktureerib organisatsiooni, et veelgi paremini vastata klientide ootustele ning rohepöördest ja kliimamuutustest tingitud vajadustele. 2024. aastast suurendatakse ettevõttesiseseid võimekusi, et parimal moel seista enam kui poole miljoni võrguteenuse kliendi heaolu ja elutähtsa teenuse kõrgema kvaliteedi ees,» teatas ettevõte pressiteates.

Elektrilevi nõukogu kinnitas tegevuskava ja pikendas juhatuse esimehe ja juhatuse volitusi järgmiseks kolmeks aastaks. Elektrilevi juhatuses jätkavad tööd Mihkel Härm, Kristi Ojakäär, Rasmus Armas, Rudolf Penu, Ardi Ratassepp.

«Elektrilevi on Eesti suurim võrguettevõte, tuues elektri kohale pea kõikidesse kodudesse ja ettevõtetesse. Elutähtsa teenuse pakkujana mõjutab Elektrilevi tegevus pea iga eestimaalast. Seega on väga oluline, et kõik strateegiliselt oluliste tegevusalade toetusfunktsioonid oleksid selles ettevõttes, mitte teenusena sisseostetavad,» sõnas Eesti Energia kontserni juht Andrus Durejko. «Elektrilevi, olles sõltumatu võrguettevõte oma juhatuse ja nõukoguga, kuulub ka peale muudatust Eesti Energia kontserni,» lisas Durejko.

Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm lisas, et 2021. aastal tehtud eraldumisotsus osutus valeks. «Viimased kaks ja pool aastat oleme analüüsinud Elektrilevi tegevust ja efektiivsust, sealjuures ka kliendi rahulolu teenusega. Analüüsi käigus jõudsime tulemusele, et kaks ja pool aastat tagasi tehtud muudatus, millest loodeti sünergiat ja efektiivsust, ei ole täielikult realiseerunud. Elektrilevi ja Enefit Connecti strateegilised suunad on tänaseks siiski piisavalt erinevad sünergia tekkimiseks ning kuna muudatus ei toonud ka oodatud kulude kokkuhoidu, siis otsustati Elektrilevisse tuua tagasi pea kõik toetavad funktsioonid,» põhjendas Härm.