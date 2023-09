CV-Online: tööle kandideerijate arv on hüppeliselt tõusnud

Tegemist on hüppelise tõusuga, mis näitab, et inimesed on eelneva aastaga võrreldes tööturul oluliselt aktiivsemalt ringi vaatamas.

Kõige suurem hüpe kandideerimiste osas on toimunud avaliku sektori valdkonnas, milles kandideerijate arv on eelmise aastaga võrreldes tõusnud lausa 50 protsenti. Kuid suurt kandideerimiste arvu tõusu on märgata ka teistes valdkondades, mis viitab ebakindlal ajal kindlustunde otsimisele.

Praegu kõige populaarsemad töövaldkonnad, kus on näha sarnaselt avalikule sektorile hüppelist huvi tööpakkumiste vastu, on infotehnoloogia valdkond, teenindussektor, avalik sektor, administratiivtöö, müük ja pangandus.

Infotehnoloogia valdkond on jätkuvalt hoolimata väiksemast tööpakkumiste arvust kandidaatide jaoks atraktiivne valdkond. Võrreldes aasta taguse ajaga on suure hüppe teinud aga avalik sektor, kus on näha hüppelist kandideerimiste arvu tõusu, kuigi tööpakkumiste arv ei ole oluliselt kasvanud.

Riigitöö tundub turvalisem

«Võib eeldada, et avaliku sektori populaarsuse taga on asjaolu, et aina rohkem tööotsijaid soovib pääseda valdkonda, kus tundub raskel ajal turvalisem. Samuti on tööportaali statistika põhjal näha, et väga populaarsed on ka pangandussektori tööpakkumised. Teenindavas sektoris on kandidaatide arv püsivalt suur läbi aastate, sest antud valdkondades on suurem orgaaniline liikumine tavapärane,» märkis CV-Online.