RAHATURUFONDID ⟩ Eestis saab nüüd lõpuks väikese rahaga lühiajaliselt korralikku intressi teenida

LHV kaudu on võimalik antud trendist osa saada investeerides näiteks indeksifondidesse, mis koosnevad lühiajalistest võlainstrumentidest ja pakuvad rahaturufondidele üpriski sarnast tootlust, märkis ta.

«Rahaturufondid ei ole üldiselt Euroopas väga populaarsed. Tõesti, USA investeeringute maht rahaturufondidesse on märkimisväärselt suurem kui Euroopas, kuid see võib olla seotud erinevate põhjustega, näiteks USAs investeerimine on rohkem arenenud kui Euroopas ja turg on paindlikum. Pikaajalised negatiivsed intressimäärad mõjutasid investorite nõudlust ja rahaturufondid hakkasid Eesti turult vaikselt kaduma,» kommenteeris Swedbanki investeerimistoodete valdkonnajuht Ksenia Ipolitova.

Tema sõnul on hea alternatiiv rahaturufondidele on hoiused, mis on jaeklientidele arusaadavad, ei nõua palju tähelepanu ja on ilma teenustasuta.

«Swedbank pakub hetkel üleöödeposiiti, mis on kõige lühiajalisem lahendus teenida vabalt rahalt intressi, kuid minimaalne summa on 60 000 eurot,» lausus ta. «Igaühe jaoks sobilik lahendus on aga Rahakoguja, mille intress on praegu 1,75% aastas.»