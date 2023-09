Kõik riigi leivale: erasektori töökohad on kokku kuivanud

Kogemus teeb murelikuks

Oder lisas, et paanikaks kummatigi põhjust ei ole, sest Eestis on endiselt väga madal töötuse määr ja tööpakkumiste arv ei ole järsus languses, vaid kahanenud uue tõusu eel. «Pakun siiski, et töötukassa ennustused peavad paika ja näeme sügisel töötuse määra tõusu,» arvas Oder.

Töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool selgitas, et tänavune töötute rekord jäi märtsikuusse. Aasta esimesel päeval otsis töötukassas tööd 51 400 inimest, märtsis oli arvel 54 000 inimest. Kõige vähem oli kliente juuni alguses – 48 300. Septembri alguses oli tööotsijaid 50 083 ja see on viimase viie aasta 1. septembri kõrgeim näitaja. «Kõikidel varasematel aastatel on septembris, oktoobris, novembris, detsembris end töötuks registreerinud rohkem inimesi, kui on neid, kes sel kuul endale töö leiavad – siit saab teha järelduse, et selle aasta suurim töötute number on meil veel ees,» märkis Kool. Samas pole tema sõnul tööpakkumiste arv nulli kukkunud. Augustis lisati töötukassasse umbes 5000 vaba töökohta, vähem kui kahel viimasel aastal, ent rohkem kui 2019. ja 2020. aastal. Kui aga tänavused kaheksa kuud kokku võtta, on meil töötukassa hinnangul raskem aasta, kui olid kaks viimast koroona-aastat.