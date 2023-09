Ostjaid tuleb toidupoodi meelitada suurte ja pidevate allahindlustega

Konjunktuuriinstituudi augusti andmed samas näitavad, et viimastel kuudel pole toiduainete hinnad oluliselt muutunud, kuid aastane kallinemine on enamiku toiduainete puhul väga suur. Kõige enam on aastaga kerkinud sibula, porgandi, leiva, saia ja suhkru hind, sibul on seejuures lausa kaks korda kallim kui aasta tagasi. Samas langes augustis mitme köögivilja hind võrreldes juuliga märgatavalt ning veidi odavnesid ka piimatooted.