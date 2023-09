Riisalo: inimesed peavad teenused kätte saama endale sobivast seadmest

«Täna on selleks nutitelefon, kuid tulevikus võib-olla hoopis virtuaalreaalsuse prillid. Olenemata tehnoloogilistest trendidest on Eesti digitaalne ökosüsteem tulevikuks valmis,» rääkis minister kõnes Tallinn Digital Summiti tippkohtumisel.

Riisalo rõhutas, et teenused peavad tulevikus jõudma inimese või ettevõtteni hetkel, mil neid vajatakse. See tähendab senisest veelgi tõhusamat andmete liikumist ja kasutamist. Sealjuures on digitaliseerimine tema sõnul mõtteviis, mille võti peitub tänaste ja homsete juhtimismudelite, teenuste ning otsuste kujundamises võimalikult inimkeskseteks.

«Eesti on üks uuenduslikumaid ja arenenumaid digiühiskondi maailmas, kus 99,9 protsenti avalikest teenustest on elanikele tarbitavad digitaalselt. Oleme globaalsed suunanäitajad ja valmis tegema uut hüpet tulevikku,» toonitas Riisalo.

Majandus- ja infotehnoloogiaminister toonitas kõnes, et digiühiskondade arengus on võtmetähtsusega rahvusvaheline koostöö ja kogemuste jagamine, kuna paljud riigid seisavad sarnaste väljakutsete ees. «Küberjulgeoleku ohupilt tekitab muret kogu maailmas, privaatsuse ja andmekaitse teemad kerkivad üha teravamalt päevakorda ning digiühiskonna jätkusuutlikuks edendamiseks tuleb leida üha suuremaid vahendeid olukorras, kus rahvastik vananeb,» möönis ta.

Riisalo sõnul eeldab tugevate digilahenduste piiriülene taaskasutus tehnoloogiliste teadmiste jagamist partneritega ja nende kogemustest õppimist. Nimelt on Eesti pikalt ehitanud ühiseid tehnilisi lahendusi teiste riikidega ja on ligi kümnendi panustanud Ukraina digiriigi arengusse.

«Täna saame uhkusega vaadata, kuidas Ukraina on loonud sõja ajal üksnes päevade või nädalatega täiesti uusi avalikke e-teenuseid, mis on kasutajasõbralikud ja mobiilipõhised. See on usaldusliku ja pikaajalise koostöö vili,» lausus minister, lisades et parimate praktikate jagamine aitab nii Eestil kui ka teistel riikidel oma digiühiskondi efektiivsemalt ülal pidada