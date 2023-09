Hinnatõus tulekul? ⟩ Saudi Araabia ja Venemaa pikendavad naftatootmise piiramist aasta lõpuni

Augusti alguses tehtud avalduses, milles avaldati, et kärpimine kestab septembrini, hoiatati, et seda võidakse süvendada, kuid teisipäevane teade jättis selle esialgu samale tasemele.

Seda otsust vaadatakse igakuiselt üle, et kaaluda kärpimise süvendamist või tootmise suurendamist, öeldi energiaministeeriumi avalduses.

Saudi Araabia ühepoolne kärpimine järgnes mitme OPEC+ liikme aprillis tehtud otsusele vähendada vabatahtlikult tootmist rohkem kui miljoni barreli võrra päevas - see oli üllatav samm, mis lühiajaliselt toetas hindu, kuid ei toonud kaasa püsivat taastumist.

See otsus ärritas Ameerika Ühendriike, kes süüdistas toona oma julgeolekupartnerit Saudi Araabiat selles, et ta on Ukraina sõjas Venemaa poolel.