Pärast vahistamist: Eesti krüptomiljonäride arestitud ärid pandi talveunne

Turõginile ja Potapenkole kuulub 16 ettevõtet – kõik on Burfa Capitali nimelise valdusfirma all. Neil on erinevad eesmärgid: Polybius Foundation tegeles näiteks Polybiuse krüptopanga ja OSOMi finantsrakenduse arendamisega, Burfa Tech tegeles krüpto kaevandusseadmete müügi, pilvekaevanduse ja andmekeskuste haldamisega, Burfa Media omab kinnisvara. Valdusfirma hõlmab ka IT ja reklaamiga tegelevaid ettevõtteid.