Alternatiivturu ettevõttel Punktid Technologies tekkisid maksetega anomaaliad

Nädalavahetusel tekkisid makseteenuse pakkuja platvormiga anomaaliad, kus välisriikides teatud kaupade müümisega raha ei laekunud, kuigi kaup oli väljastatud. Sellest tulenevalt peatasime viivitamatult Punktide platvormilt ostes Euroopa pankade kaudu maksete tegemise võimaluse väljaspool Baltikumi, et edaspidist riski maandada ja kahju minimaliseerida.

Pärast maksete tegemise võimaluse peatamist võis viibida kauba väljastamise aeg, millega Punktid meeskond hetkel tegeleb aktiivselt, et pakkuda kõikidele klientidele soovitud teenust parimal kujul. Kui kellelgi on tekkinud nädalavahetusel probleeme maksete tegemise või kauba kättesaamisega, palume julgelt pöörduda meie klienditeeninduse poole Punktid.com live-chat’is, mis on 12/7 kättesaadav.