Uuring: Maxima klienditeeninduse kvaliteet edestab Rimit ja Prismat

Maxima õpetab töötajatele keelt ja juhtimist

«Maxima panustab keeleõppesse investeerides 30 0000 eurot aastas. Me korraldame kaupluse juhatajatele juhtimiskoolitusi, et aidata olla neil parem meeskonnajuht. Sel aastal korraldasime rahulolu uuringu, milles osales 1925 töötajat (55%), mille tulemused näitavad, et suurem osa meie töötajatest on oma tööga Maximas rahul. Rahulolu oma tööga kajastub kindlasti ka klienditeeninduse kvaliteedis, rahulolevad töötajad teevad oma tööd rõõmu ja südamega ning see paistab välja,» sõnas Maxima Eesti personalijuht Lea Kimber.