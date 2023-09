Peep Peterson: Kaja Kallas peab tagasi astuma

Operail on lõpetanud valitsuse suunisel kõik oma Venemaaga seotud tegevused, mistõttu on tulnud koondada pooled töötajad ja ka ülejäänute tulevik pole selge. Äri läbilõikamine Venemaaga ongi suur ohver, mida kannavad nii tööandjad kui töötajad tihti väga valusal viisil.

Peaministri ambivalentsus endale lähedal asuvate äride suhtes on teinud sadadele või tuhandetele inimestele väga palju haiget skandaali esimesest päevast peale. Kurtmine, et pereliige loobus võileivahinna eest osalusest peale pooleteiseaastast teenimist idavedudelt, on kas laia pildi puudumise või olematu solidaarsustaju märk.