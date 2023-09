Luminor: kinnisvara ostmine muutub lähiajal inimestele jõukohasemaks

Rebase sõnul on tänavu olnud kinnisvaraturul kõige olulisem märksõna raha kallinemine. «Euribori tõus on mõjutanud kogu kinnisvaraturgu. Kinnisvara kättesaadavus langes ja inimestel ei olnud alati oma soovide teokstegemine võimalik,» nentis Rebane pressiteates. «Pangad on olnud sunnitud laenutaotlejatele varasemast veidi sagedamini «ei» ütlema. See tuleb osale inimestele üllatusena, sest paar aastat tagasi ütles pank neile «jah» ja vahepeal on võib olla ka palk tõusnud,» lisas ta.

Tehingute aktiivsus on Rebase sõnul olnud varasemaga võrreldes mõnevõrra väiksem, aga see on pigem normaliseerumine ning turu külmumisest pole korteritehingute puhul kindlasti põhjust rääkida.

Rebase hinnangul teisel poolaastal tehingute arv kinnisvaraturul stabiliseerub ja püsib ka tehingute rahaline maht. Ehitushindade tõus ja üldine majandusolukorra jätkuv halvenemine on muutnud kinnisvaraarendajad ettevaatlikumaks, arenduste mahud vähenevad. «Lähima aasta jooksul valmib uut kinnisvara vähem, see protsess sai alguse juba eelmise aasta suvel,» märkis ta. «Hinnad turul on viimased paar kuud olnud väikeses languses, aga ametlik statistika seda veel päris hästi ei peegelda, sest näiteks uusarenduste varasemad kokkulepped moonutavad seda,» selgitas eraisikute panganduse juht.

«Samas pole inflatsioon oodatud viisil pidurdunud, vaid on endiselt üsna kõrge ja kaheprotsendilise inflatsioonieesmärgi saavutamine pole vast isegi veel järgmisel aastal realistlik.»