Börsielekter kallineb. Milline pakett enne küttehooaega valida?

Praegu on taas käes see absurdne aeg, kus Soomes saab börsielektrit peaaegu tasuta ja Eestis on hind umbes kümme korda kallim. Ekspertide hinnangul on kevade-suve hinnad, mil börsielekter maksis kuus kuni kaheksa senti, selleks aastaks läbi ning tuleb otsustada, millise paketiga talvele vastu minna.