Hiina pangad laenavad Venemaale miljardeid

Bank of China, Industrial & Commercial Bank of China, China Construction Bank ja Agricultural Bank of China omasid 2022. aasta alguses kokku 2,2 miljardi dollari suurust riskipositsiooni. See kasvas selle aasta märtsi lõpuni kestnud 14 kuu jooksul peaaegu 10 miljardi dollarini, märgiti raportis viidates Venemaa keskpanga andmetele.