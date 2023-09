TÕNU MERTSINA ⟩ Puidutööstuse tootmismaht on kukkunud seitsme aasta taguse tasemeni

Töötleva tööstuse tootjahinnad on aastases võrdluses juba languses ja see mõjutab üha enam selle majandusharu käibenumbreid. Nii on viimastel kuudel ületanud käibelangus mahtude vähenemist. Juulis vähenes töötleva tööstuse käive (jooksevhindades) aastases võrdluses 7,7%. Kuna selle majandusharu käibed tõusid aastatel 2021–2022 kiire hinnakasvu ja 2021. aastal ka kiire mahtude suurenemise toel, siis on töötleva tööstuse kogukäive vähenenud 2021. aasta sügise ehk kahe aasta taguse aja tasemele.

Metsaraie. Pilt on illustreeriv. Foto: Marianne Loorents

Maht languses, kuid lisandväärtus pisut kasvanud

Pärast 2021. aasta keskpaigast kuni 2022. aasta keskpaigani toimunud erakorralist kiiret tõusu, on töötleva tööstuse kogukasum tugevalt langenud. Teises kvartalis tööjõukulude kasv töötlevas tööstuses küll veidi aeglustus, kuid see oli jätkuvalt väga tugev, eriti kui arvestada ka käibelangusega. Tööjõukulude osakaal käibes on tõusnud ja samal ajal on langenud kasumi osakaal käibes 2019. aasta tasemele. Kui veel teises kvartalis said töötleva tööstuse ettevõtted suurendada palku keskmiselt kümnendiku võrra, siis edaspidi on palgakasv selles majandusharus oluliselt suurema surve all.

Vaatama sellele, et töötleva tööstuse tootmismaht on sel aastal tugevalt langenud, siis lisandväärtus SKP arvestuses püsivhindades isegi veidi kasvas. Põhjuseks paistab olevat see, et tootmismaht on kukkunud tootmiskuludest vähem.

Tööstussektori kindlustunde halvenemine on viimastel kuudel küll stabiliseerunud, kuid see on jätkuvalt väga nõrk. Põhimõtteliselt sama võib öelda lähikuude tootmisvõimaluste kohta. Ligikaudu kolmveerandil tööstusettevõtetest piirab vähene nõudlus äritegevust ja nende hinnang konkurentsivõime kohta välisturgudel on üha enam halvenenud.