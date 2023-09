Kõrghariduse omandanu võib olla ka kaubapaigutaja

Oma loo rääkis Rimi kaubapaigutaja, kes soovib jääda anonüümseks, kuid on Postimehele teada. Küsimusele, kuidas sattus Tallinna Ülikooli vilistlane, kes õppis inglise keelt ja kultuuri, tööle kaubapaigutajana, teatas ta, et pärast ülikooli lõppu oleks olnud tal võimalus minna edasi ka magistrisse, ent mõistis, et valitud eriala ei ole päris see, milles ta sooviks end edaspidi rakendada.