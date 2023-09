IMF Eestile: te olete pooled maailma riigid kahtlaseks nimetanud, keskenduge olulisele

IMFi värskes raportis seisab Eesti kohta, et piiriülesed maksed olid suuremad kuni aastani 2013, siis jäi nende osakaal väiksemaks, aga alates 2020. aastast on nende osakaal jälle suurenema hakanud. Viimase kahe aastaga on need mahud lausa kahekordistunud.