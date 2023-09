Septembrikuu töötute arv tegi viie aasta rekordi

«Tööturul on aastate jooksul kujunenud välja teatud mustrid. Nii on üldiselt (väikeste üksikute eranditega) töötus suvel langenud ja alates septembrist kasvama hakanud. Põhjused on olnud enamasti hooajatööde lõppemises, lisaks jäävad tähtajaliste tööde puhul lepingu lõppemised aasta teise poolde. Seega on oluline jälgida, milline on registreeritud töötuse tase uue kooliaasta alguses, et teada, mis meid lähikuudel ees ootab,» selgitas töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool.