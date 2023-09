ANALÜÜS ⟩ Hiinlased unistasid hoopis teistsugusest majandusest

Kuna maailma suuruselt teine majandus pole suutnud restruktureerida, tekitab see küsimusi tuleviku kohta. Mitmedki analüütikud kardavad, et Hiina triivib vaikselt Jaapani-stiilis stagnatsiooni poole.

«Arengud toimuvad aeglaselt ja järsku on kõik lõhki,» ütles Cambridge’i ülikooli Hiina arengu professor William Hurst Reutersile. «Hiinas on lühiajaliselt täiesti reaalne finantskriisi või muus vormis majanduskriisi risk, mis kujutab endast Hiina valitsusele äärmiselt suuri sotsiaalseid ja poliitilisi tagajärgi.»

1980ndate Hiina oli põllumajandusmaa, mis vajas hädasti tehaseid ja infrastruktuuri. 2008.-2009. aasta finantskriisi ajaks oli Hiina teinud ökonomistide sõnul enamuse oma arenguks vajalikest investeeringutest. Sellest ajast alates on Hiina majandus neljakordistunud, kuid võlg on kasvanud üheksa korda. Laenuraha on läinud kaheldava väärtusega taristu- ja kinnisvarainvesteeringuteks, mille tagajärjel on eratarbimine jäänud vaeslapse rolli.