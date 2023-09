Swedbank tõstis Ignitise aktsia hinnasihi 33 euroni

Swedbanki aktsiaanalüütik Kaimo Aljas märkis värskes aktsiaanalüüsis, et Ignitis Grupp tegi tänavu teises kvartalis tugevad tulemused. Nimelt kasvas teises kvartalis Ignitis Grupi korrigeeritud kulumieelne ärikasum EBITDA mullusega võrreldes 8,9 protsenti 103,6 miljoni euroni. Sealjuures ületas teise kvartali korrigeeritud EBITDA panga analüütikute ootuseid 16,6 protsendi võrra, seda eelkõige oodatust tugevama tulemuse tõttu kliendilahenduste segmendis.

Aastal 2022 genereerisid Ignitise rohelise energia segmendi varad ligi 1,1 teravatt-tundi elektrienergiat. Kliendilahenduste segmendis tarniti klientidele umbes 7,7 teravatt-tunni ulatuses elektrienergiat. Toodangu ja tarnemahtude 6,6 teravatt-tunni suurune erinevus annab võimaluse pikaajaliste sisemiste elektrienergia ostulepingute (PPA) struktureerimiseks, mis on Ignitise andmetel võrdne ligi 2,4 gigavati suuruse tootmisvõimsusega. «Tegu on vaieldamatu konkurentsieelisega, mis aitas Ignitisel teise kvartali madalate elektrihindade ja tuulekiiruste negatiivset mõju tasandada,» rõhutas Aljas.

«Meie hinnasihi juures on Ignitise 2023. aasta oodatav ettevõtte väärtuse ja kulumieelse ärikasumi suhe (EV/EBITDA) 8,2-kordne ning aktsia hinna/raamatupidamisliku väärtuse suhe (P/B) 1,1-kordne,» selgitas Aljas, lisades, et oodatav dividenditootlus 2023. aasta kasumist on ligi 6,5 protsenti.