Järjekordne koondamine: tuntud Eesti startup kärbib kümneid töökohti

Rahvusvahelistele üksikettevõtjatele ärihalduse teenuseid pakkuv startup Xolo teatas täna, et koondab 24 inimest, et «tagada ettevõtte stabiilsus tänases majanduskeskkonnas». Samuti loodab ettevõte niimoodi kasumisse jõuda.

Xolo tegevjuhi Mikko Teerenhovi sõnul on tänases majandusolukorras seatud uueks eesmärgiks kasumilävele jõudmine ja sõltumatus välisrahastusest. «Xolo on oma teekonnal jõudnud murrangulisse puntki, mil ehitame uut tüüpi ülemaailmset ökosüsteemi vabakutseliseks tööks, ent peame samal ajal tagama ka oma organisatsiooni tervikliku toimimise. Tahame ettevõtet arendada sõltumata täiendavate investeeringute kaasamisest. See nõuab kahjuks ka raskeid otsuseid meie meeskonna struktuuris,» ütles Teerenhovi.

«Olenemata sellest, et 2023. aastal on Xolo tulusid kasvatanud ja jõudnud 7,3 miljoni euro suuruse aastatuluni, peame siiski kindlustama, et meie kasv oleks jätkusuutlik ka lähiaastatel. Meie 134-liikmeline rahvusvaheline tiim on olnud suureks toeks tootearendusel ja äri kasvatamisel, mistõttu meeskonna vähendamine oli raske, aga vajalik otsus,» lisas Teerenhovi.