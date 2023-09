Uus viljasõda: Ukraina ähvardab Euroopa Liitu sanktsioonidega

Asi on Politico kirjeldusel nõnda: tänavu aprillis said Poola, Ungari, Slovakkia ja Bulgaaria Euroopa Komisjonilt loa piirata Ukraina põllumajandussaaduste sissevedu. Põhjuseks oli põllumeeste protest sealsetes riikides, kus kardeti, et riigid ujutatakse üle odavama Ukraina viljaga, mis halvendaks oma põllumeeste konkurentsivõimet.

Tehniliselt võttes on Euroopa Liit ühisturg ning üksikud riigid eripiiranguid kasutada ei saa – välja arvatud nimetatud Euroopa komisjoni eriloaga. Nüüd on Politiconi jõudnud kuuldused, et 15. septembri järel need riigid uusi lube ei saa. Kuid Poola on ähvardanud, et kui luba ei tule, kehtestab ta ise oma piirangu.