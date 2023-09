Miks on Eesti elektrihind täna üle 11 korra kõrgem kui Soomes?

Kuna Rootsi-Leedu suunaline ühendus on rivist väljas, tekitab see täiendavat koormust Eesti ja Soome vahel olevatele Estlink ülekandekaablitele, mis on hetkel ainsaks toimivaks ühenduseks Skandinaavia ja Baltikumi vahel. Estlinkide 1000-megavatine võimsus pole aga hetkeoludes piisav, et ühtlustada elektrihind Soome ja Baltikumi vahel.